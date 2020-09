Assistência ao Veleiro “ARRIBASAIA”

A Marinha, através do Subcentro de Coordenação de Busca e Salvamento Marítimo do Funchal (MRSC Funchal), coordenou, durante o dia de hoje, 07 de setembro, uma operação de assistência a um veleiro de bandeira do Brasil com cerca de 13 metros de comprimento denominado “ARRIBASAIA”, que estava fundeado no Funchal (em frente à zona do teleférico) e por ação do vento acabou por ir à garra, descaindo para terra, tendo chegado a embater nos tetrapodes existentes no local.

O alerta foi recebido no MRSC Funchal às 15h11, através do Serviço Regional de Proteção Civil IP-RAM, tendo sido de imediato ativada para o local a embarcação salva vidas da Estação Salva-vidas do Funchal (ISN-SR40), tendo vindo a verificar-se a entrada em segurança na marina do porto do Funchal pelas 16h25m.

O tripulante encontrava-se bem de saúde, sem necessidade de qualquer tipo de assistência médica. O Comando Local da Polícia Marítima do Funchal tomou conta da ocorrência.