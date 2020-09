Teatro Baltazar Dias adere à venda de bilhetes online

O Teatro Municipal Baltazar Dias abre, a partir de hoje, portas ao público para uma nova temporada artística. A retoma ao normal funcionamento de um dos espaços culturais mais emblemáticos da cidade é marcada pelo novo serviço de venda de bilhetes online de forma a diminuir a afluência presencial à bilheteira e garantir melhor conforto e qualidade ao espectador.

A Vereadora com o pelouro da Cultura no Município do Funchal, Madalena Nunes, explica que “estamos constantemente a trabalhar para tornar a cultura mais acessível a todos, investindo e não descurando da segurança com vista à adaptação da oferta cultural da cidade às nas novas circunstâncias sociais.

A partir de hoje está disponível a possibilidade de aquisição direta de bilhetes dos espetáculos produzidos e coproduzidas pela Câmara Municipal, através da plataforma nacional Ticketline.”

Simultaneamente, o Teatro irá prestar o atendimento ao público e aquisição de bilhetes em regime presencial mantendo os horários habituais de bilheteira, de segunda e terça das 9h às 17h30 e quarta a domingo das 9h às 21h30.

Os espaços de atendimento ao público estarão adaptados às novas regras de higienização, dotados de dispensados de álcool gel e de sinalização com vista ao cumprimento das normas da Direção Geral de Saúde.

Recorde-se ainda que, o Teatro reabre após uma ampla intervenção de beneficiação, num investimento municipal de cerca de 164 mil euros, que contemplou obras na cobertura do edifício e recuperação dos soalhos e das fachadas. As obras de execução, iniciadas em maio, garantem o arranque da nova temporada artística com renovadas condições na plateia, no palco, na teia da Sala, no Salão Nobre e na Sala de Espelhos.