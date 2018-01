Resgate de corpo de uma falésia na zona da pedra na Ribeira Brava

Shares

O Capitão do Porto e Comandante-local da Polícia Marítima do Funchal, em articulação com o Subcentro de Coordenação de Busca e Salvamento Marítimo do Funchal (MRSC Funchal) e com o Serviço Regional de Proteção Civil (SRPC IP-RAM), colaborou no sábado, dia 13 de janeiro, no resgate de uma pessoa na escarpa da falésia na zona da Pedra na Ribeira Brava.

alerta foi dado cerca das 08h07 via telefone para o MRSC Funchal, através do Serviço Regional de Proteção Civil, solicitando apoio para buscas na orla marítima, atendendo que existiam indícios da possível queda de uma pessoa num penhasco na zona da Pedra na Ribeira Brava.

De imediato foi ativada uma embarcação da Capitania do Porto do Funchal (ISN-SR40), de modo a serem efetuadas buscas ao longo da orla costeira entre o Calhau da Lapa e a Ribeira Brava, tendo as mesmas sido reforçadas por terra através da projeção para a orla costeira, por via marítima, de um elemento da tripulação da embarcação da Capitania do Porto do Funchal. Foram igualmente empenhados para o local agentes da Polícia Marítima.

A pessoa foi encontrada já sem vida, pela equipa de resgate em montanha dos Bombeiros Voluntários da Ribeira Brava, cerca das 10h39, a cerca de 200 metros da base da falésia.

Foi posteriormente transportada para bordo da embarcação da Capitania do Porto do Funchal, após manobras de elevada complexidade realizadas pela equipa de resgate, considerando a localização em causa, sensivelmente a meio da falésia.

O transbordo do corpo, do indivíduo do sexo masculino, efetuou-se para o cais da Ribeira Brava por via marítima.

A Polícia Marítima do Funchal tomou as diligências necessárias em articulação com a Polícia de Segurança Pública da Ribeira Brava. O Comando-local da Polícia Marítima do Funchal tomou conta da ocorrência.