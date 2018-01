Finlandês desaparecido no Funchal

Shares

Foi lançado um alerta, através do Facebook, do desaparecimento do cidadão Finlandês Ari Ahonen, com 35 anos de idade, desde a noite da passada sexta-feira, dia 12. Segundo a informação publicada, os familiares não conseguiram o contatar pelo telemóvel por este se encontrar desligado.

O homem tem cerca de 1,73 m de altura, peso médio e tem cabelo castanho (curto nos lados) e olhos castanhos claro. Tem uma tatuagem enorme no ombro esquerdo. Provavelmente está usando calções e ténis brancos. O cidadão Finlandês Ari Ahonen, de férias na Madeira, estava hospedado no Hotel Dorisol Estrelícia.

O Consulado Finlandês, guias turísticos daTUI, hospitais e entidades policiais locais foram informados da situação. Ficou lançado o apelo por Jenni Heiskanen se alguém souber de alguma informação do paradeiro de Ari Ahonen que a contate pelo facebook, os escritórios da TUI ou a PSP.