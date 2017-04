PNR alerta para irregularidades nas lombas regulares de velocidade

Os representantes do PNR estiveram, nesta quinta-feira, nas ruas de Machico para alertar sobre as irregularidades existentes nas Lombas Redutoras de Velocidade que foram construídas pela autarquia nas ruas deste concelho e que tem causado muitas críticas dos condutores. Alguns automobilistas já embateram com a parte inferior do seu automóvel nas referidas lombas.

O PNR verificou que as lombas estão em desconformidade com a ANSR (Autoridade Nacional Segurança Rodoviária) pelos seguintes dados:

– Apresentam uma altura do ponto de maior cota superior a 10cm em relação ao pavimento quando a ANSR estipula o limite de 7,5cm.

– Apresentam comprimento do ressalto em cerca de 3 metros quando a ANSR recomenda 4/5 metros.

– Não tem qualquer distância entre as lombas e passagem de peões, quando a entidade reguladora defende uma distância compreendida entre 30 a 150 metros.

“O PNR entregou hoje uma exposição na Câmara de Machico a solicitar as devidas correcções, e se no prazo de um mês não obtivermos resposta ou dependendo da resposta vamos solicitar uma fiscalização na Direcção Regional de Transportes Terrestres sobre as Lombas redutoras de velocidade neste concelho”, afirmou Álvaro Araújo, representante do PNR Madeira.