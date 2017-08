JPP quer criar rota dos miradouros e melhorar espaços de lazer em Machico

O Juntos pelo Povo (JPP) considera que a aposta no setor do turismo é crucial para a estratégia de desenvolvimento económico, social e cultural no concelho de Machico e que as atividades de promoção do património cultural e natural contribuem para atrair novos visitantes, sem esquecer que é fundamental apurar a oferta, para obter procura turística.

“Por isso, se tivermos a aceitação do eleitorado, propomos criar um projeto baseado no convite ‘venha conhecer Machico’, que passa por incluir a rota dos miradouros e espaços de lazer, tendo em conta que estes locais podem ser devidamente promovidos e rentabilizados com proveitos para o turismo em Machico”, revelou Carlos Costa, deixando mais pormenores sobre a proposta:- “Através desta rota, os visitantes podem usufruir da paisagem e observar elementos como as ribeiras, vales, serras, campos lavrados e as próprias povoações. A fauna e a flora são outros elementos de destaque que podem ser observados e que são mais-valias na nossa ilha”.

Na manhã desta sexta-feira, no Porto da Cruz, o candidato do JPP à Câmara de Machico lembrou ainda que no concelho existem muitos espaços com estas características que importa conservar, já que alguns miradouros estão a necessitar de melhoramentos e precisam de obras urgentes.

“Como exemplo, temos aqui perto uma zona onde está localizado um fortim em ruínas, ao abandono, onde poderia ser criado um miradouro para fazer parte desta rota e atrair mais visitantes. Com esta medida, queremos salvaguardar, valorizar e melhorar os miradouros e também as áreas de lazer”, assegurou Carlos Costa.