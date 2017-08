Festa do Vinho arranca domingo

Representando um investimento de cerca de 270 mil euros, a Festa do Vinho Madeira decorre entre 27 de agosto e 10 de setembro, sendo que a edição deste ano conta com a colaboração de mais de 2300 pessoas.

A Secretaria Regional da Economia, Turismo e Cultura perspetiva que a taxa de ocupação hoteleira chegue aos 89% no período em que decorre a Festa do Vinho Madeira.

Na conferência de imprensa de apresentação do evento, o secretário regional da Economia, Turismo e Cultura, Eduardo Jesus, destacou que o programa deste ano é recheado de vários motivos de interesse, os quais terão lugar em quatro concelhos: Funchal, Câmara de Lobos, Machico e Ribeira Brava.

Desta forma, a Festa do Vinho arranca com a XIV Semana Europeia de Folclore, no auditório do Jardim Municipal do Funchal. Por sua vez, o Mercado Municipal da Ribeira Brava contará com decorações alusivas ao vinho. Entre 2 a 3 de setembro, decorre a Festa da Uva no Porto da Cruz, ao que se segue, no dia 9 de setembro, a tradicional Festa das Vindimas no Estreito de Câmara de Lobos.

O governante apontou também que nesta edição de 2017 os produtores de vinho contarão com mais espaço para apresentar os seus produtos. “Na edição deste ano, os produtores ganham mais espaço para apresentar os seus produtos, por um lado na placa central da Avenida Arriaga, onde está reservado todo aquele espaço decorativo alusivo. Por outro lado, Reeditamos na Praça do Povo a ‘Wine Village’ que, tal como no ano passado, vai agregar as provas de vinhos sempre combinadas com a gastronomia”, transmitiu.

Eduardo Jesus acrescentou, ainda, que o Largo da Restauração irá acolher o “Pavilhão do Conhecimento do Vinho”, bem como que o desfile histórico e etnográfico no Funchal, a ter lugar a 3 de setembro, terá mais de seis centenas de figurantes. O evento contará também com um espaço de exposição de artesanato e muita animação musical.

