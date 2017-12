Novas Cabines Boeing 777 da Emirates surpreendem passageiros

Shares

As novas cabines do Boeing 777-300ER da Emirates, em suites privadas, totalmente fechadas na Primeira Classe, bem como as cabines em Classe Executiva e Económica remodeladas, entraram ao serviço, para satisfação dos passageiros.

As novas cabines da Emirates foram reveladas pela primeira vez no Dubai Airshow no mês passado, para aclamação dos visitantes que tiveram a oportunidade de ver o produto. Também gerou entusiasmo internacional, quando os passageiros de todo o mundo viram as primeiras imagens, vídeos e avaliações da mais recente oferta da Emirates.

Após a estreia no Dubai Airshow, o primeiro 777-300ER da Emirates com os novos produtos de cabine começou a voar do Dubai com destino a Bruxelas. O primeiro voo EK183 aterrou em Bruxelas a 1 de dezembro com 288 passageiros a bordo, incluindo uma cabine cheia em Primeira Classe.

Enquanto esteve estacionado no aeroporto de Bruxelas, a Emirates organizou visitas guiadas especiais para dar aos seus parceiros comerciais e aeroportuários, convidados VIP e aos media a oportunidade de verem, em primeira mão, as comodidades inovadoras que a companhia aérea oferece, nas três cabines, aos seus passageiros.