SEF interceta correio de droga no Aeroporto de Lisboa

O Serviço de Estrangeiros e Fronteiras (SEF) intercetou, no aeroporto de Lisboa, um cidadão estrangeiro por indícios da prática do crime de tráfico de estupefacientes. O indivíduo, de 27 anos, foi identificado pelo SEF, à chegada a território nacional, aquando do controlo de fronteira efetuado aos passageiros de voo proveniente de São Paulo, Brasil.

O SEF entregou o cidadão em causa, portador de 80 cápsulas de um produto que o próprio identificou como cocaína, às autoridades competentes para demais procedimentos.