Na sequência do Plano de Formação da Direção Regional de Juventude e Desporto do ano de 2017, para a área do Desporto, decorrerá na próxima segunda-feira (11 de dezembro), o segundo módulo da ação de formação “Desporto e Sociedade”, intitulado “Desporto e Turismo – Desporto: instrumento de promoção turística”, entre as 9h30 e as 12h30, no auditório do Edifício da Reitoria da Universidade da Madeira.

Esta formação, que encerra o referido plano, contará com as intervenções de Roberto Santa Clara, Diretor Executivo da Associação de Promoção da Madeira (APM), de Filipe Silva, Presidente do Clube Futebol União, Futebol SAD (CFU, F SAD), e de Sidónio Freitas, Diretor do Madeira Island Ultra-Trail (MIUT), que versarão, respetivamente, sobre “A Estratégia da Promoção Turística através do Desporto”, “Boas Práticas na Promoção do Destino Madeira” e “Retorno Desportivo e Turístico”.

A mesa redonda, que decorrerá após a apresentação das temáticas supracitadas, contará com a participação daqueles preletores e será moderada por Bruno Freitas (Diretor Executivo dos Hotéis Savoy Resorts).

Refira-se que esta formação está validada pela Direção Regional de Educação em 6 horas, conjuntamente com o primeiro módulo, realizado no passado dia 14 de novembro de 2017.