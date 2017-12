Maestro Francisco Loreto em estreia em concerto com a Orquestra Clássica da Madeira

Shares

Em estreia absoluta, em concerto com uma orquestra profissional, o maestro Francisco Loreto dirige a Orquestra Clássica da Madeira.

«Passadas algumas décadas da aposta no ensino artístico musical e aposta objetiva na existência de uma orquestra na nossa região, é com destacada satisfação que neste momento a Orquestra Clássica da Madeira pode contar com profissionais de excelência em várias áreas performativas fruto da importação de conhecimento e gestão desse mesmo conhecimento que tem gerado profissionais que, naturalmente com um forte investimento pessoal se têm formado, colocando o seu métier ao dispor da música. Músicos de orquestra, solistas, compositores e diretores de orquestra formados com rigor, ambição, energia e motivação, contribuindo com a excelência da sua formação pondo-a ao serviço deste bem maior da humanidade.

Com dois programas parcialmente distintos, pelas mãos de Francisco Loreto, temos para propor ao nosso público obras destacadas da literatura musical que vão desde o século XVIII ao século XX. Obras históricas sempre atuais, interpretadas com a dedicação e energia que nos caracteriza», afirma o Diretor Artístico Norberto Gomes.

Sábado, dia 9, numa extraordinária parceria com a Câmara Municipal da Calheta, e com entrada livre, a orquestra, além dos clássicos de referência, brindará o público com algumas orquestrações sinfónicas de canções de natal.

«Uma parceria que muito nos honra pela iniciativa no convite, pelo empenha na organização deste concerto por parte do Município da Calheta e pelo carinho e consideração demonstrado», disse.

«No domingo dia 10, com Mozart, Sibelius, Verdi, Glinka, Grieg e Tchaikovsky, junte-se a nós, no Teatro Baltazar Dias. O melhor da música sinfónica antecipando já o ambiente do natal, contribuindo para o enriquecimento do imaginário de cada um. É quase natal, ouça a música que queremos partilhar consigo e sinta tudo o que quiser sentir. Vamos dar tudo, receba o que puder… Ouse ouvir boa música!», realçou Norberto Gomes.

PROGRAMA

09-12-2017 – Sábado- 21:00 – Pavilhão C.D.R. dos Prazeres * Entrada Livre

PROGRAMA

Wolfgang Amadeus Mozart (1756 – 1791) – Abertura da ópera «O Rapto do Serralho»

Franz von Suppé (1819-1895) – Abertura da Ópera «Cavalaria Ligeira»

Giuseppe Verdi (1813-1901) – Marcha Triunfal da ópera Aida

Mikhail Ivanovich Glinka (1804 – 1857) – Abertura da ópera «Ruslan e Ludmilla»

Piotr Ilitch Tchaikovsky (1840 – 1893) – «Capriccio Italiano»

«A Christmas Festival» de Leroy Anderson

«We wish you a Merry Christmas» – Arr. de Jerry Brubaker

«Most wonderful Christmas» – Arr. Robert Sheldo

PROGRAMA

10-12-2017 – Domingo -18:00 – Teatro Municipal Baltazar Dias

Wolfgang Amadeus Mozart (1756 – 1791) – Abertura da ópera «O Rapto do Serralho»

Franz von Suppé (1819-1895) – Abertura da Ópera «Cavalaria Ligeira»

Jean Sibelius (1865 – 1957) – «Spring Song»

Giuseppe Verdi (1813-1901) – Marcha Triunfal da ópera Aida

Mikhail Ivanovich Glinka (1804 – 1857) – Abertura da ópera «Ruslan e Ludmilla»

Edward Grieg (1843 – 1907) – Suite nº 1 «Peer Gynt»

Piotr Ilitch Tchaikovsky (1840 – 1893) – «Capriccio Italiano»