Dicas de Natal para cuidados com as pilhas

Shares

O Natal é uma época do ano mágica, mas que está igualmente associada ao consumo exagerado e consequente produção de resíduos, resultado de todos os eventos, prendas e comemorações que fazem parte deste mês. Para evitar o aumento da pegada ecológica dos portugueses nesta época, a Ecopilhas, a entidade privada que tem como missão a gestão do sistema integrado exclusivamente dedicado à recolha de pilhas e baterias usadas, deixa um conjunto de conselhos e dicas úteis.

-PILHAS E BATERIAS USADAS NO PILHÃO:

Seja nos brinquedos, telecomandos, computadores portáteis, telemóveis ou relógios, as pilhas usadas devem ter um destino adequado. Há mais de 20.000 Pilhões em todo o País onde pode colocar este tipo de resíduos. Até 31 de dezembro, ao entregar as pilhas e baterias usadas estará também a contribuir para ajudar o Instituto Português de Oncologia de Lisboa na aquisição de um aparelho de diagnóstico. Para saber exatamente onde estão os Pilhões onde pode contribuir para o IPO, faça o download da App Ecopilhas.

-PILHAS NOVAS, ONDE GUARDAR:

Não exponha as pilhas e baterias a grandes diferenças de temperatura, armazene-as em locais secos, frescos e arejados. Quando estiverem usadas e sem energia, coloque-as no Pilhão e garanta a sua reciclagem.

-EVITE GUARDAR APARELHOS COM PILHAS:

Vai colocar alguns aparelhos na arrecadação? Retire as pilhas dos aparelhos que não estão a uso. Esta medida irá evitar a descarga das pilhas e proteger os seus aparelhos de um eventual derrame das próprias pilhas.

-TESTE AS PILHAS ANTES DE AS COLOCAR NO PILHÃO:

As pilhas usadas podem ainda ter energia para fazerem funcionar aparelhos com menos exigência energética. Teste as pilhas usadas em aparelhos diferentes dos que estiveram até então. Evite o desperdício.

-PILHAS RECARREGÁVEIS. QUANDO USAR?:

Em todos os aparelhos de alto consumo de energia e utilização constante, como os brinquedos ou as máquinas fotográficas, aconselha-se o uso de pilhas recarregáveis. Estará a proteger o ambiente e a sua carteira. Quando deixarem de carregar, coloque-as no Pilhão para assegurar o destino mais adequado: a reciclagem.