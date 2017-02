Vereador do PS verifica “in loco” obra de estrada parada desde 2012 no Campanário

O vereador do PS na Câmara Municipal da Ribeira Brava, Alano Gonçalves esteve hoje no Caminho da Pedra, na freguesia do Campanário, para verificar a obra que está programada para executar nos próximos meses, curiosamente em ano de eleições autárquicas.

Em conferência de imprensa disse que a Câmara Municipal da Ribeira Brava, bem como os seus munícipes perderam cerca 1,700 mil euros, uma vez que esta obra estava orçamentada em 2,200 mil euros, contudo a fonte de financiamento orçamentada por parte do Governo Regional ficou-se apenas pelos 200 mil euros.

Alano Gonçalves referiu ainda que a obra está parada desde 2012 e que isso deve-se sobretudo à falta de capacidade negocial da Câmara Municipal, criticando também o facto da obra ficar aquém das expectativas, na medida em que uma parte da estrada será alcatroada e os outros ramais que estavam previstos, inicialmente, não serão executados.