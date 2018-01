Emirates encomenda 36 A380 por 16 mil milhões

Shares

A Emirates, a maior companhia aérea internacional do mundo, anunciou hoje um acordo de US$ 16 mil milhões para mais 36 aviões Airbus A380, com uma encomenda de 20 pedidos firmes e 16 opções de compra. A frota de A380 da Emirates opera tanto motores GE como Rolls-Royce. Neste momento, a companhia aérea está a avaliar as opções de motor para a sua última encomenda.

Os aviões A380 encomendados serão entregues à Emirates a partir de 2020. Juntamente com a frota de 101 aviões A380 da companhia aérea e a sua carteira de encomendas atual, de 41 aviões, esta nova encomenda eleva o compromisso da Emirates, para com o programa A380, para 178 aviões, no valor de US$ 60 mil milhões.

Sua Alteza Sheikh Ahmed bin Saeed Al Maktoum, Presidente e Chefe Executivo do Grupo Emirates e Emirates Airline, assinou hoje o memorando de atendimento com John Leahy, Diretor Comercial da Airbus Commercial Aircraft, na sede da companhia aérea, no Dubai.

Sheikh Ahmed referiu: “Não é segredo que o A380 tem sido um sucesso para a Emirates. Os nossos passageiros adoram-no e nós conseguimos utilizá-lo em diferentes missões em toda a nossa rede, dando-nos flexibilidade em termos de raio de ação e diversidade de passageiros.” Acrescentou: “Alguns dos novos A380 que acabámos de encomendar serão usados em substituições na frota. Este pedido trará estabilidade à linha de produção A380. Continuaremos a trabalhar de perto com a Airbus para melhorar ainda mais o avião e o produto a bordo (…)”.

“Gostaria de agradecer à Emirates, Sheikh Ahmed, Tim Clark e Adel Al-Redha, pelo seu contínuo apoio ao A380,” referiu John Leahy, Diretor Comercial da Airbus Commercial Aircraft. “Este avião tem tido um enorme contributo para o crescimento e sucesso da Emirates desde 2008 e estamos muito entusiasmados por poder continuar a fazê-lo. Esta nova encomenda destaca o compromisso da Airbus em produzir o A380 por, pelo menos, mais dez anos. Acredito que mais pedidos seguirão o exemplo da Emirates e que este excelente avião estará em pleno na década de 2030.”

A parceria da Emirates com a Airbus já tem décadas. A Emirates é, de longe, o maior operador de A380 do mundo, com, atualmente, 101 aviões A380 em serviço.