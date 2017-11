Jantar na Emirates – o maior restaurante a voar pelo mundo

Shares

A Emirates serve mais de 100 milhões de refeições por ano com a mesma atenção ao detalhe em todas as classes, seja em Primeira, Executiva ou Económica.

Com mais de 55 milhões de passageiros a viajar anualmente de/para 144 cidades, em seis continentes, ninguém conhece melhor as tendências gastronómicas do que a Emirates, a qual serve pratos inspirados em cada destino, naquele que é o maior restaurante a voar pelo mundo.

Com um investimento na restauração no valor de mil milhões de dólares americanos por ano, a Emirates funciona com uma cozinha 24 horas por dia, baseada no Dubai, com 1.200 chefs, oferecendo um total 12.450 receitas culinárias. Rigorosamente alinhada, a cozinha da Emirates serve 590 voos por dia com pratos regionais autênticos, proporcionando aos passageiros uma experiência gastronómica do destino para onde estão a viajar. A companhia aérea trabalha ainda em estreita colaboração com 25 parceiros de catering de todo o mundo, a fim de oferecer a mesma qualidade nas refeições servidas nos voos com destino ao Dubai.

Sabores locais

A atenção da Emirates aos sabores locais significa que tem disponíveis pratos de todas as regiões para onde voa. A fim de acompanhar as tendências gastronómicas regionais e sazonais, a Emirates inova os seus menus a bordo, mensalmente, e revê continuamente todas as suas receitas.

Parceiros globais, o melhor dos produtos locais e artesanais

A Emirates dá atenção primordial aos pratos simples e bem preparados que evidenciem os ingredientes frescos da mais alta qualidade. A companhia aérea leva para bordo os produtos mais finos, graças às suas parcerias de longa de data por todo o mundo, apoiando ainda os fornecedores locais e artesãos.

Factos curiosos sobre os apetites no céu :

Em 2016, os passageiros da Emirates consumiram:

3 milhões de ovos

70 toneladas de morangos

58 milhões de pães

110 mil Kg de húmus

165 toneladas de filetes de salmão

27 toneladas de brócolos frescos