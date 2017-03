Helena Drumond venceu ‘O Melhor Bolo de Chocolate do Funchal’

A Câmara Municipal do Funchal promoveu, pelo 3º ano consecutivo, o evento “Mercado do Chocolate”, no Mercado dos Lavradores, entre 13 e 15 de março. Além do aumento de marcas participantes (12), a grande novidade deste ano foi o concurso “O Melhor Bolo de Chocolate do Funchal”, que contou com 24 candidatos, e teve como vencedora Helena Maria de Andrade Drumond, com o “Bolo da Avó”, que reuniu a pontuação máxima do júri do concurso.

O júri foi composto pelo Mestre Chocolateiro Tony Fernandes, do Uau Cacau, o Chef Miguel Ângelo Rodrigues, da Escola Profissional de Hotelaria e Turismo da Madeira, e Idalina Perestrelo, Vice-Presidente da Câmara Municipal do Funchal.

Por seu turno, em 2º lugar ficou Nélia Maria Gonçalves, com o bolo “A Origem.” As pontuações variaram entre os 23,5 e os 51 valores. A Câmara Municipal do Funchal enaltece o facto destes terem sido três dias em que locais e turistas vibraram com um evento que já faz parte do calendário gastronómico da cidade e que tem ajudado a notabilizar a política de Revitalização dos Mercados Municipais assumida pela Autarquia.