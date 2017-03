Madeira em grande destaque na BTL 2017

A Madeira esteve em grande evidência no primeiro dia da Bolsa de Turismo de Lisboa 2017. O espaço reservado ao nosso destino registou uma forte procura, especialmente motivada pelas atividades e mostras de gastronomia regional.

O Stand da Região, no entender do secretário regional da Economia, Turismo e Cultura, Eduardo Jesus, “representa o mais autêntico que a Madeira e o Porto Santo têm para oferecer”, numa perspetiva muito mais interativa e próxima ao público, conseguida através da tecnologia.

“Temos vindo a promover as experiências que são possíveis de concretizar, durante todo o ano, no nosso destino. Este ano, associamos este desafio a uma prática, com resultados que estão a ser altamente positivos”, remata.

A BTL decorre até ao próximo domingo, dia 19 de março.