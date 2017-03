Região marca presença no Caixa Empreender Award

A Região, através da Startup Madeira, terá pela primeira vez uma uma presença ativa no Caixa Empreender Award, evento que se realiza hoje, dia 16 de março, na Culturgest, em Lisboa.

A iniciativa promovida pela Caixa Capital, que vai já na 3ª edição, é considerada o maior evento de empreendedorismo tecnológico nacional, sendo que no ano passado contou com mais de oito centenas de participantes, incluindo 20 investidores de top europeus.

Patrícia Dantas de Caires, presidente executiva da incubadora regional, refere que o convite à participação surgiu da aproximação que tem vindo a ser criada entre a Caixa Capital e a Secretaria Regional da Economia, Turismo e Cultura. A incubadora regional, além de ter uma presença institucional no no Caixa Empreender Award com um stand no local, vai fazer parte da mesa-redonda dedicada às incubadoras e dinamizar um workshop subordinado ao tema ‘Born Global In Madeira’.

Para o Secretário Regional da Economia, Turismo e Cultura, Eduardo Jesus, o convite feito pela Caixa Capital à Startup Madeira para participar no Caixa Empreender Award “vem prestigiar a Região e a aposta que o Governo Regional tem feito nos últimos dois anos em prol do Empreendedorismo”. A presença regional naquela que é a maior “montra” do empreendedorismo tecnológico no nosso país, pode ser um ponto de partida para impulsionar a criação de mais projetos na Madeira e Porto Santo

O Caixa Empreender Award conta, este ano, com a presença de 52 startups, onde se inclui também a empresa regional Guestly, que esteve incubada na Startup Madeira e que já foi financiada através do Sistema de Incentivos Empreendinov.