Mercado do Chocolate num Funchal que é uma “cidade de experiências”

A Câmara Municipal do Funchal promove, pelo 3º ano consecutivo, o evento “Mercado do Chocolate”, até esta quarta-feira, no Mercado dos Lavradores. Além do aumento de marcas participantes, a grande novidade deste ano é o concurso “O Melhor Bolo de Chocolate do Funchal”, com prémio e anúncio oficial marcado para hoje.

O Presidente da Câmara Municipal do Funchal, Paulo Cafôfo, visitou ontem o certame, enaltecendo que “o Mercado dos Lavradores é um sítio para nós emblemático, que além de ser um dos mais visitados da Região, é um sítio com identidade, mas que também tem de inovar. É isso que temos feito ao longo dos últimos anos, com a nossa Estratégia de Revitalização do Comércio e Serviços”.

Além da renovação dos espaços físicos, que têm sido alvo de francos melhoramentos, e da concessão de novas lojas com novos conceitos, Paulo Cafôfo sublinhou que “a dinamização de eventos tem sido uma componente de fundo e este Mercado do Chocolate faz todo o sentido.”

O edil enunciou, de seguida, que “nesta 3ª edição temos mais participantes, que são 12 no total, e temos como novidade a eleição do Melhor Bolo de Chocolate do Funchal, que contou com 23 candidatos, num concurso que é mais uma forma simbólica de criar dinâmicas e tornar este espaço ainda mais atrativo, envolvendo as pessoas e os comerciantes.”

Paulo Cafôfo concluiu que “estas iniciativas são uma mais-valia para o Funchal enquanto cidade de Turismo e cidade de experiências e a nossa mais-valia enquanto cidade é este ambiente que aqui vivemos, entre as pessoas da terra e os turistas”, perante um mercado repleto de visitantes.

Nesta 3ª edição do Mercado do Chocolate participam 12 marcas madeirenses, mais duas do que na edição anterior. Tratam-se da 3 Corações, Chocolates Joo, Crepe Mania, Doce Balaio, Empresa de Cervejas da Madeira, Fábrica de Santo António, Frozen Candy, Ignácias, O Lado C – Cake Shop, Sr. Brigadeiro, Uau Cacau e Woddy’s Waffle Shop. A eleição do «Melhor Bolo de Chocolate do Funchal» decorre esta quarta-feira, dia 15 de março, pelas 11h30.