Barco naufraga nas Astúrias com portugueses a bordo

Um barco de pesca naufragou esta tarde ao largo de Luarca, uma vila piscatória localizada nas Astúrias, norte de Espanha, com 12 tripulantes portugueses e galegos a bordo que foram todos resgatados. De acordo com a Voz da Galicia, alguns dos tripulantes do barco apresentavam sinais de hipotermia grave.

O naufrágio aconteceu a cerca de 50 milhas da costa e o pedido de socorro foi feito às 15:30 locais (menos uma hora em Lisboa).

A embarcação Gure Uxua, com 19 metros de comprimento e construída em 1997, já em Dezembro passado tinha tido problemas num motor, tendo sido rebocada pelas autoridades marítimas.

A Galiza está a ser fortemente afectada pelo mau tempo, com previsões de vento muito forte e chuva intensa.