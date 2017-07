O Funchal recebeu o prémio Município do Ano Regiões Autónomas 2017, atribuído pela Universidade do Minho, através da plataforma UM-Cidades, naquela que foi a 4ª edição do concurso. O prémio tem como objetivo o reconhecimento e a distinção de boas práticas em projetos implementados pelos municípios com impactos assinaláveis nas cidades e no território, na economia e na sociedade, que promovam o crescimento, a inclusão e a sustentabilidade.

O Funchal foi distinguido, este ano, pela sua Estratégia Municipal de Turismo, sendo a segunda vez que recebe o prémio, depois de, na edição inaugural, em 2014, já ter saído vencedor na mesma categoria, com o Plano Municipal de Combate ao Mosquito Vetor de Transmissão da Dengue. No ano passado, o Município foi finalista, com a sua Estratégia de Revitalização de Comércio e Serviços.

O Funchal foi o único Município nomeado do arquipélago da Madeira, concorrendo, na categoria de Regiões Autónomas, com os municípios da Horta, Madalena e Ribeira Grande, todos dos Açores. Sandra Nóbrega, Chefe de Divisão de Cultura e Turismo da Autarquia recebeu, no Fundão, o prémio em nome do Presidente Paulo Cafôfo, das mãos do Presidente da UM-Cidades, Paulo Cruz, e do Presidente da Câmara Municipal do Fundão, Paulo Fernandes. Paulo Cafôfo enaltece, por sua vez, “mais um reconhecimento a esta que é uma estratégia central deste mandato. Nos últimos dois anos, assumimos como objetivo estrutural qualificar o produto turístico do Funchal, assentes na premissa de que os Municípios têm um papel determinante nos bons resultados de qualquer Região a esse nível. Se tivermos em conta que a Madeira é uma região turística por excelência, e que o Funchal é o catalisador natural desse fenómeno, fazia ainda mais sentido de que passássemos a ser de vez um agente ativo nestas questões. Os resultados estão à vista.”

O Município tem apostado, desde o lançamento da sua Estratégia, em janeiro de 2016, numa melhor divulgação do seu produto turístico, procurando comunicar adequadamente o destino e “proporcionar experiências únicas aos seus visitantes, que honrem a nossa reconhecida arte de bem receber, mas sem medo de modernizar e diferenciar”, refere o Presidente.

Paulo Cafôfo enuncia, de resto, que “desde o ano passado, e segundo a Estratégia que definimos, lançámos o portal Visit Funchal e o Funchal Card, criámos um posto de turismo municipal que chegou aos 80 mil visitantes em 8 meses, disponibilizámos aplicações móveis como o JiTT.Travel Funchal, mapas como o USE-it e roteiros acessíveis da cidade, abrimos infraestruturas de desporto e lazer, como o Lido ou o Skatepark do Funchal, e investimos numa oferta cultural sem paralelo no concelho, uma lista de conquistas que têm definitivamente contribuído para qualificar, enriquecer e diferenciar a nossa oferta. Hoje o Funchal é uma cidade mais inteligente e muito mais preparada para lidar com o Turismo, aquela que é a nossa principal atividade económica, e prémios como este reforçam o facto de estarmos francamente orgulhosos com tudo aquilo que foi conseguido.”