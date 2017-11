Seminário Cyberbullying: A regulação do comportamento através da linguagem

Shares

Irá realizar-se, no dia 24 de novembro, na Faculdade de Psicologia da Universidade de Lisboa, o Seminário Científico Cyberbullying: A regulação do comportamento através da linguagem.

O seminário está inserido no âmbito do projeto Cyberbullying: The regulation of behavior through language (PTDC/MHC-PED/3297/2014), financiado por fundos nacionais da FCT, que pretende desenvolver uma aplicação que ajude os jovens a regularem o seu comportamento em situações de cyberbullying através da linguagem.

No presente encontro, a equipa do projeto pretende dar a conhecer os principais resultados dos estudos realizados e apresentar a aplicação em desenvolvimento. Outra das finalidades é também a de refletir sobre pistas orientadoras relativamente ao trabalho futuro e à intervenção com jovens no âmbito do cyberbullying.

A entrada é livre e gratuita, mas sujeita a inscrição prévia. Para efetuar a sua inscrição poderá aceder aqui à respetiva página web. A participação no seminário será certificada.