Professor Jorge apresenta “Festa do Pijama” em formato digital

Para celebrar o Dia Nacional do Pijama, o Professor Jorge compôs, para os mais pequenos, o tema “Festa do Pijama”. O Dia Nacional do Pijama (20 de Novembro) é um dia educativo e solidário feito por crianças e com o objectivo de ajudar outras crianças. A data coincide com o Dia da Convenção Internacional dos Direitos da Criança.

Jorge Courela é músico, educador musical e autor dos livros e álbuns, “As Canções do Professor Jorge “, “Zé Maria Catatua” e “Capitão Miau Miau”, que têm encantado as crianças.

“As Canções do Professor Jorge” é um trabalho temático em que as canções acompanham as principais datas festivas e que serão comemoradas pelas escolas.