Contagem decrescente para o Baptismo do MSC Meraviglia

A apenas 100 dias do baptismo do MSC Meraviglia – “o navio para todas as estações” – é lançado o desafio para descobrir 100 factos interessantes sobre o novo emblema e mega navio de próxima geração da MSC Cruzeiros.

Um dos quatros navios actualmente em construção e o primeiro dos 11 novos navios que serão entregues à companhia nos próximos dez anos.

O MSC Meraviglia foi concebido para satisfazer as necessidades do cruzeirista dos dias de hoje e estará a realizar a sua temporada inaugural no Mediterrâneo, onde se prepara para se tornar no destino mais quente no mar neste Verão.

Os principais destaques do navio incluem:

·Entretenimento de Classe Mundial exclusivo com espectáculos do Cirque du Soleil at Sea.

·12 espaços de refeições distintos oferecendo uma vasta gama de opções gastronómicas internacionais, incluindo cinco restaurantes de especialidade

·Alojamento confortável e inovador para satisfazer todas as necessidades dos viajantes.

·Uma promenade ao estilo Mediterrânico disponibilizando uma diversidade de bares, restaurantes e lojas, bem como a maior cúpula de LED no mar transmitindo imagens para dar ambiente e entretenimento 24 horas por dia.