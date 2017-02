Faculdade de Medicina da Universidade do Porto assinalou 22.º aniversário

O Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, presidiu à sessão comemorativa do 22.º aniversário das comemorações do Dia da Faculdade de Medicina da Universidade do Porto (FMUP).

O Dia da FMUP’17 teve como orador convidado Adriano Moreira, com o discurso “A conciliação do mundo”. Intervieram igualmente o Reitor da Universidade do Porto, Sebastião Feyo de Azevedo, a diretora da FMUP, Maria Amélia Ferreira, o Representante dos funcionários não-docentes e não-investigadores e o Presidente da AEFMUP.

Durante a cerimónia foram atribuídas várias distinções a estudantes e investigadores. O encerramento da Sessão Solene foi assinalado com um momento musical pelo Coro da Faculdade de Medicina da Universidade do Porto que entoou os Parabéns à Instituição.