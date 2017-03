MSC Cruzeiros eleita “Melhor Empresa/Representante de Cruzeiros”

A MSC Cruzeiros foi a companhia vencedora do prémio “Melhor Empresa/Representante de Cruzeiros” nos Publituris Portugal Trade Awards 2017, pelo terceiro ano consecutivo. A entrega dos prémios decorreu ontem na FIL, no primeiro dia da 29º edição da BTL – Feira de Turismo de Lisboa, que decorre até ao próximo Domingo, dia 19 de Março.

Com o objectivo de distinguir a capacidade de inovação das empresas, bem como a excelência do turismo em Portugal, os Publituris Portugal Trade Awards 2017 reconheceram, entre os cinco nomeados, a MSC Cruzeiros como a melhor companhia de cruzeiros a operar em Portugal em 2016. O galardão é atribuído anualmente, sendo os vencedores de cada categoria escolhidos entre uma média ponderada dos votos, exclusivamente online, dos assinantes da newsletter do Publituris (40%) e dos votos do júri (60%), composto por diversas personalidades do sector turístico.

“É com um enorme orgulho que recebo este prémio pelo terceiro ano consecutivo, em nome de toda a equipa da MSC Cruzeiros Portugal. 2016 foi, uma vez mais, um ano muito positivo para nós e queria agradecer o magnífico trabalho e dedicação que a equipa da MSC Cruzeiros Portugal tem feito diariamente para um objectivo comum desde a abertura do nosso escritório em Lisboa em 2010, e sem o qual estes feitos não seriam possíveis. Somos líderes de mercado em Portugal há quatro anos consecutivos, continuamos a companhia número um na Europa e o ano de 2017 adivinha-se mais um ano de grandes novidades e conquistas para nós. É uma grande honra para a MSC Cruzeiros ser novamente distinguida com este galardão de referência nacional e sinto-me orgulhoso por fazer parte desta equipa e pelos resultados e objectivos que temos alcançados juntos ao longo destes anos”, vincou Eduardo Cabrita, Director Geral da MSC Cruzeiros em Portugal.