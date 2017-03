II Jornadas de Nefrologia da Madeira

O Serviço de Nefrologia do Serviço de Saúde da Região Autónoma da Madeira (SESARAM), dirigido pelo médico nefrologista Gil Silva, promove as “2as Jornadas de Nefrologia da Madeira” no dia 17 de março, na sala de congressos do Hotel Meliã Madeira Mare, entre as 9:00 e as 18:00 horas. A cerimónia de abertura está programada para as 12h:30.

O evento reúne a participação de 160 profissionais e, pela primeira vez, conta com a presença de nefrologistas da Região Autónoma dos Açores.

Estas jornadas têm como principal objetivo reforçar a interação com os cuidados primários de saúde, salientando os aspetos mais importantes na prevenção e tratamento precoce da patologia nefrológica mais frequente.

Com o patrocínio científico da Sociedade Portuguesa de Nefrologia, serão debatidos temas de interesse comum, nomeadamente o papel da Obesidade na doença renal, a Diabetes Mellitus, a Hipertensão Arterial (HTA), a Anemia nas doenças crónicas, anti-coagulação oral nos doentes com doença renal crónica (DRC), a Litíase Renal e os critérios de classificação e definição da Lesão Renal Aguda.