Workshop sobre castigos e saber dizer não

No dia em que é tradicional os mais pequenos ( e porque não, os grandes?) de “inventarem” mentiras, – Dia 1 de abril- a Prof. Doutora Carmo Aragão, realiza um workshop sobre castigos, regras, limites e saber dizer não!

Dividido em duas partes – a parte da manhã vocacionada para as crianças com várias atividades ( teatro, histórias, etc) pela FLOW.

No período da tarde, a Prof. Doutora Carmo Aragão fará a palestra para os participantes ( encarregados de educação, professores e educadores de infância e público em geral).o evento conta a participação da equipa da Flow, da turma de Multimédia da Escola da APEL e da formadora Paula Lourenço. A palestra será da responsabilidade da Prof. Doutora Carmo Aragão.

Local – Hotel Meliâ Madeira Mare.

Crianças dos 3 aos 12 anos – grátis

Pais, educadores de infância, professores e público em geral – 10 euros.

As inscrições estão abertas

Nas lojas da FLOW email – eventos@flow.com.pt