Último álbum de Chuck Berry é editado a 16 de junho

O último álbum de originais do guitarrista de rock Chuck Berry é editado a 16 de junho, anunciou a editora discográfica Universal.

“Depois da triste notícia da morte de Chuck Berry no passado dia 18 de março, tinha então o músico 90 anos, chega agora ao mercado, com selo da Decca, o último álbum gravado pelo artista, intitulado ‘CHUCK’, disco que reúne as primeiras novas gravações de Chuck Berry em quase quatro décadas”.

“CHUCK”, que inclui 10 músicas, oito das quais compostas por Chuck Berry, é o primeiro álbum de originais do músico desde “Rock it”, de 1979.

“Algumas canções foram originalmente concebidas nos anos 1980, tendo Berry começado a trabalhar nelas no seu estúdio de casa, em St. Louis, durante muitos anos entre digressões”, refere a editora, acrescentando que o músico “acabou por trabalhar mais ativamente no álbum em 2014″, tendo sido obrigado a parar de gravar e de dar concertos em 2015, devido ao seu estado de saúde.