Madeira recebe reunião do GEA em abril

O GRUPO GEA, rede de agências de viagens independentes, promove a partir de dia 28 de Março reuniões com os vários diretores das agências do Grupo, a decorrer em Coimbra, Porto, Lisboa, Algarve e Madeira.

Nas sessões de trabalho por região, para além de um overview do ano anterior, vão ser apresentados e discutidos novos acordos comerciais, condições especiais com vários operadores, análise de vendas, actualização de parceiros, protocolos e apresentação de novas ferramentas tecnológicas e produtos.

“A realização das reuniões regionais com os nossos associados em Portugal Continental e na Madeira tem vindo a revelar-se, ano após ano, de enorme importância. Estes encontros para além do espaço para o debate de ideias são vitais para o alinhamento estratégico do Grupo num mercado exposto a constantes desafios quer por parte do mercado quer pelo consumidor”, destaca Pedro Gordon, director-geral Grupo GEA Portugal e América Latina.

As reuniões começam dia 28 de março, em Coimbra, no Hotel Vila Galé, segue-se o Porto a 29 no Hotel Vila Galé Porto, Lisboa a 30 de março, no Hotel Vila Galé Ópera. A 4 de Abril é a vez o Algarve, concretamente no Hotel Vila Galé Cerro Alagoa receber a reunião, seguindo-se a Madeira no dia 6 de abril, no Vidamar Resort.