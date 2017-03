O Representante da República para a Região Autónoma da Madeira, Juiz Conselheiro Ireneu Cabral Barreto preside no Regimento de Guarnição n.º3 (RG3), amanhã, dia 17 de março, pelas 11h à cerimónia militar de imposição da condecoração da insígnia de Membro Honorário da Ordem do Mérito no Estandarte Nacional desta unidade militar.