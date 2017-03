Apreensão de mais 40 mil euros em notas falsas

O Comando Territorial de Lisboa, através do Núcleo de Investigação Criminal de Torres Vedras, deteve, no passado dia 15 de março, seis homens e quatro mulheres, com idades compreendidas entre os 20 e 46 anos, por tráfico de estupefacientes, extorsão e furto qualificado na Lourinhã – Torres Vedras.

A ação foi efetuada no âmbito de uma investigação com cerca de seis meses, tendo sido efetuadas seis buscas domiciliárias que permitiram apreender:

40.500 euros em notas de 50 euros falsas;

105 doses de cocaína;

61 doses de cannabis;

Oito armas de fogo;

85 munições de vários calibres;

2065 euros em numerário;

Duas mocas de madeira;

Uma matraca metálica;

Três punhais;

12 telemóveis.

Foram ainda apreendidas diversas ferramentas e eletrodomésticos e uma estufa improvisada para produção de plantação de cannabis, tendo a proprietária da residência sido constituída arguida.

Os detidos foram constituídos arguidos, sujeitos a termo de identidade e residência, estando neste momento, a ser presentes a tribunal.

A ação contou com a colaboração de militares da Unidade de Intervenção, do Núcleo de Investigação Criminal de Vila Franca de Xira e Alenquer, de várias subunidades territoriais e do Núcleo Proteção Ambiental de Torres Vedras, ficando o transporte e segurança dos detidos à responsabilidade do Destacamento de Intervenção de Lisboa.