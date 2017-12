Apreensão de cerca de 70 mil euros em artigos contrafeitos

Shares

O Comando Territorial de Lisboa, através do Destacamento Territorial de Sintra apreendeu ontem, dia 3 de dezembro, em Alcabideche, 984 artigos de vestuário contrafeitos, com o valor estimado de cerca de 70 mil euros.

No âmbito de uma ação de fiscalização à venda ambulante e feirantes na Feira da Adroana – Alcabideche, foram apreendidos 984 artigos contrafeitos, tendo sido elaborados sete autos de notícias pelo crime de contrafação e identificados sete indivíduos entre os 18 e os 40 anos.

Entre o material apreendido, encontravam-se diversos artigos como malas de senhora, camisolas, calças e calçado, todos estes ostentando diversas marcas comerciais. A mercadoria apreendida será sujeita à realização de peritagens com o intuito de averiguar a originalidade dos referidos artigos.

Durante a operação foram também identificadas cinco infrações ao Regime de Bens em Circulação, por falta de registo para exercício da atividade, sobre mercadoria avaliada em cerca de 5 mil euros.

Esta operação envolveu um total de 40 militares e contou com o apoio do Destacamento de Ação Fiscal de Lisboa da Unidade de Ação Fiscal, do Destacamento de Intervenção do Comando Territorial Lisboa e do Grupo de Intervenção Cinotécnico da Unidade de Intervenção.