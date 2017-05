‘Observação de aves nos Açores só tem sido possível com trabalho de conservação

A Secretária Regional da Energia, Ambiente e Turismo afirmou ontem, no concelho de Nordeste, ilha de São Miguel – Açores, que todos os projetos de conservação da natureza e de preservação ambiental são contributos fundamentais para garantir a autenticidade dos Açores, o que tem resultado num trabalho importante para a observação de aves, atividade cada vez mais procurada no arquipélago.

Marta Guerreiro, que falava no âmbito da inauguração da nova sede da Sociedade Portuguesa para o Estudo das Aves (SPEA) nos Açores, salientou que todas as entidades que promovem o estudo e a conservação, neste caso das aves e dos seus habitats, são essenciais para manter o nível de qualidade ambiental pelo qual a Região é reconhecida.

“O Governo dos Açores desenhou, como uma das suas prioridades no que diz respeito ao ambiente, o reforço do conhecimento e o incremento da biodiversidade e a preservação do património natural e, nesse sentido, organizações como a SPEA permitem que o trabalho seja desenvolvido em proximidade com a comunidade”, frisou a titular da pasta do Ambiente.

A Secretária Regional assegurou que o Executivo açoriano está “consciente da importância do crescimento da atividade de observação de aves em todo o mundo”, salientando que “os Açores devem posicionar-se, cada vez mais, como um palco para este tipo de atividade”.

“Devemos valorizar o nosso património natural e a promoção da observação de aves de forma sustentável e responsável no arquipélago dos Açores”, afirmou.

“A diversidade biológica é um dos nossos principais valores, pelo que existe uma aposta na sua salvaguarda, destacando-se aqui o trabalho de preservação das espécies”, frisou Marta Guerreiro.