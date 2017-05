A naturopata Rita Rebotim promove a segunda edição de Workshops de Alimentação Saudável no Funchal.

“Estarei na segunda Edição dos meus Workshops de Alimentação Saudável no Funchal, desta vez com pequenos-almoços e lanches, com receitas rápidas, simples e dicas práticas para o nosso dia-a-dia acelerado”, afirmou ao «Tribuna». Disse ainda: “Muitas vezes os meus pacientes não sabem o que comer, como comer, e como combinar melhor de acordo com as suas necessidades, e surge então a pedido de muitos estes Workshops para os ajudar, e aprenderem a fazer saborosas receitas diferentes do habitual pão torrado com leite e café, ou pão com queijo e fiambre com manteiga e um ice tea”.

Rita Rebotim apontou que “isto é apenas uma pequena amostra do que muitos me relatam e é preciso ajudar as pessoas a mudar e a fazer esta mudança de maus hábitos e controlar melhor a refeição do pequeno-almoço e lanche (a meio da Manhã e a meio da Tarde)”.

Este evento destina-se a toda a população. “Todos podem beneficiar e vir aprender e perceber o que estão a fazer, e como fazer ao melhorar o pequeno-almoço ou simplesmente um lanche sem ter que ser o habitual pão, bolo açucarado ou o salgado com café por exemplo. Erros que mais tarde vão provocar problemas, e a saúde e o organismo vão ter sem necessidade”, frisou.

O Worskhop realiza-se no sábado, dia 3 de junho, das 10 às 13 horas, na Rua Latino Coelho, 66, no Funchal.

As inscrições são limitadas e podem ser feitas através do 912474648, ou por email: rr.rp.eventos@gmail.com