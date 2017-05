Cafôfo recebeu Major-General Rui Clero

O Presidente da Câmara Municipal do Funchal, Paulo Cafôfo, recebeu ontem, nos Paços do Concelho, o Comandante Operacional e da Zona Militar da Madeira em fim de funções, Major-General Rui Clero, na tradicional audiência de apresentação de cumprimentos de despedida. Rui Clero estava no comando da Zona Militar da Madeira desde o início de 2016.

Paulo Cafôfo aproveitou a ocasião para enaltecer “as excelentes relações da Câmara Municipal do Funchal com a Instituição Militar nos últimos anos, que se manifestaram numa via de diálogo franca e aberta e, inclusive, nalgumas parcerias, tal como aconteceu no ano passado com a colaboração no Dia da Defesa Nacional, em que realizámos um mês de formação em cidadania para todos os jovens do concelho, a respeito do Orçamento Participativo do Funchal.”

O Presidente deixou, por fim, ao Major-General votos dos maiores sucessos nos desafios futuros.