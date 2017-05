‘As ilhas dos Açores estão no bom caminho no setor turístico’

A Secretária Regional da Energia, Ambiente e Turismo afirmou ontem, em Angra do Heroísmo, que o setor do turismo nos Açores se encontra num momento de crescimento desafiante com vista à sua consolidação, frisando que a ilha Terceira não é exceção.

Marta Guerreiro, que falava no final de uma visita ao Angra Boutique Hostel, onde entregou os galardões ‘Miosótis’ aos dois premiados da ilha Terceira, a Casa das Ribeiras e o Serreta Island Home, salientou que, na hotelaria tradicional, esta ilha “passou de menos de 20 mil dormidas no primeiro trimestre de 2015 para mais de 50 mil no mesmo período de 2016, o que representa um crescimento superior a 160%, o maior valor registado em qualquer uma das ilhas, conseguindo-se, em 2017, manter este patamar”.

“Importa ter presente que estas estatísticas não contêm os dados de outros tipos de alojamento, como é o caso do alojamento local, para o qual se estima um crescimento muito acentuado neste mesmo período, passando o número de dormidas, na Terceira, de cerca de 1.400 no primeiro trimestre de 2015 para mais de 4.200 no mesmo período de 2016, ou seja, um acréscimo superior a 200%“, frisou Marta Guerreiro.

Com os dados disponíveis, estima-se que o primeiro trimestre de 2017 registe, efetivamente, um crescimento homólogo nas dormidas na ordem dos 5%, o que se encontra alinhado com a evolução verificada no número de camas disponibilizadas pelo alojamento local na Terceira.

“Em março de 2017, o alojamento local na Terceira disponibiliza 650 camas, o que compara com as 219 existentes em março de 2016, representando um aumento superior a 200%”, salientou a titular da pasta do Turismo.

A Secretária Regional acrescentou ainda que, no primeiro trimestre de 2017, “além de nos mantermos no elevado patamar para onde crescemos em termos de dormidas, temos também uma evolução positiva na estada média, nas taxas de ocupação e nas receitas da hotelaria tradicional, que aumentam 7,4%, com a Terceira a registar o maior crescimento de receita média por noite”.