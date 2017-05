Centro Comunitário do Funchal assinalou 8º aniversário

O Centro Comunitário do Funchal assinalou, no passado fim-de-semana, o seu 8º aniversário de atividade, com uma tarde de gala chamada “Chá Dançante”, onde os utentes puderam apresentar o rol de atividades artísticas e culturais que desenvolvem ao longo do ano.

O Presidente da Câmara Municipal do Funchal, Paulo Cafôfo, esteve presente, bem como o Vereador Miguel Silva Gouveia, tendo enaltecido “a notável vitalidade do Centro Comunitário do Funchal, um espaço criado com vista a promover o envelhecimento ativo, através das atividades formativas, recreativas e de lazer, e a combater o sedentarismo e o isolamento social, o que continua a conseguir com esta enorme riqueza humana.”