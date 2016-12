Almoço de Natal com famílias vítimas dos incêndios

A Câmara Municipal do Funchal, através do Centro Comunitário do Funchal, e a Editora Nova Delphi juntaram-se para organizar um almoço solidário com crianças vítimas dos incêndios, e respetivas famílias.

O almoço realizou-se no Bar da Estação dos Viveiros e contou com a presença de todos os Vereadores da Câmara Municipal do Funchal, que deixaram palavras de conforto e encorajamento a todos os presentes. Houve muita animação para os mais novos, com palhaços do Circo Mundial, pinturas faciais e músicas de Natal, bem como uma chegada do Pai Natal, com prendas para todas as crianças.

No almoço também estiveram presentes representações das duas corporações mais envolvidas no combate aos incêndios de agosto, os Bombeiros Municipais do Funchal e os Bombeiros Voluntários Madeirenses, como forma de homenagear todos aqueles que arriscam a vida para salvar pessoas e bens.