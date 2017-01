Bombeiros Municipais do Funchal com quartel renovado

O Quartel dos Bombeiros Municipais do Funchal será alvo de uma obra geral de beneficiação a começar neste início do ano, que representa um investimento da Autarquia na ordem dos 33 mil euros. A empreitada prevê a renovação de uma camarata, das instalações sanitárias masculinas e da rede de esgotos do balneário feminino, a beneficiação de espaços comuns em corredores e a montagem e colocação de cacifos e bancos nos balneários e camaratas masculinas.

Domingos Rodrigues, vereador com o pelouro da Proteção Civil, explica que “este é mais um investimento claro num quartel que não foi renovado durante mais de 20 anos e uma aposta no reforço das condições dos nossos Bombeiros, o que o Executivo em funções já declarou ser uma prioridade imediata.” Esta é apenas a primeira intervenção prevista no quartel para 2017, além do já anunciado reforço de meios de combate, a nível de equipamentos e veículos, e da abertura da Escola de Bombeiros.

Domingos Rodrigues explica que “parte substancial desta intervenção nas camaratas e nos espaços comuns vai-se destinar a substituir material original, o que significa que o quartel praticamente não mereceu, desde a sua abertura, qualquer intervenção de fundo, nos moldes da que estamos a preparar.” O Vereador lembrou, pelo contrário, que “este Executivo já por diversas vezes garantiu melhoramentos na infraestrutura, nomeadamente na camarata das ambulâncias, de forma a garantir as condições de uso destes espaços, desde a substituição de pavimentos, arranjo dos chuveiros e instalações sanitárias. O sistema de água quente foi outro dos problemas resolvidos.”

Domingos Rodrigues reitera que “tem sido feita uma gestão competente e razoável dos recursos existentes” e que o investimento a fazer implica sempre timing e tomada de opções. “Esta beneficiação substancial do quartel é, simplesmente, o resultado natural da duplicação da verba para o investimento, que se tornou possível este ano, devido à exemplar gestão financeira deste Executivo.”

A Proteção Civil será, de resto, uma das áreas mais focadas no Orçamento camarário para 2017. Para o próximo ano, o Executivo vai apostar em medidas imediatas, não apenas de prevenção, mas também de reforço dos meios e dos materiais de proteção e socorro para os Bombeiros Municipais do Funchal. A verba vai, pois, duplicar nesta área, fixando-se em cerca de 1,4 milhões de euros. A outra medida estruturante para 2017 será a abertura da Escola de Bombeiros. Serão contratados 24 novos bombeiros no próximo ano, e outros tantos em 2018, que irão permitir uma renovação do quadro da corporação. Convém lembrar que a última recruta de Bombeiros da Câmara Municipal do Funchal decorreu em junho de 2001, há mais de 15 atrás.