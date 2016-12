Cinema com mais espetadores

De acordo com os dados provisórios disponibilizados pelo Instituto do Cinema e Audiovisual (ICA), nos primeiros nove meses de 2016, contabilizaram-se 13585 sessões de cinema na Região Autónoma da Madeira (RAM), significando um acréscimo de 6,9% face a igual período de 2015. O número de espectadores fixou-se nos 210608, 1,8% superior ao mesmo período do ano anterior.

You May Also Like