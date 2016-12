Benfica entra em 2017 no 1.º lugar

O Benfica venceu, ontem à noite, o Rio Ave por 2-0, em jogo referente à 15.ª jornada da Liga NOS. Com este resultado, os encarnados vão entrar em 2017 no primeiro lugar, com uma vantagem de quatro pontos em relação ao segundo classificado, o FC Porto, que também venceu nesta ronda da competição.

