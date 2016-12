´Posicionar os Açores enquanto turismo de natureza é uma prioridade’

A secretária regional da Energia, Ambiente e Turismo afirmou ontem, na ilha do Pico, que os Açores devem estar posicionados num turismo aliado ao ambiente, reforçando o destino com a assinatura de “certificado pela natureza”.

Marta Guerreiro, que falava no final de uma reunião com responsáveis de unidades hoteleiras da ilha do Pico, salientou a importância de um trabalho de proximidade, ouvindo os parceiros do setor, “de forma a que as políticas a desenvolver sejam, dentro do possível, o mais concertadas” entre a atuação pública e privada, valorizando a importância de um trabalho em conjunto.

Para a titular da pasta do Turismo, mais do que bater recordes em termos estatísticos, o importante é a qualidade oferecida e um crescimento que respeite a oferta ambiental da Região para a manutenção dos atuais bons resultados.

Nesta deslocação ao Pico, a Secretária Regional reúne-se também com os presidentes de câmara, os responsáveis de agências de viagens e empresários de animação turística desta ilha.