Mercado da Penteada com animação de Natal

A Unidade de Mercados da Câmara Municipal do Funchal garantiu que o Mercado da Penteada terá, este ano, animação de Natal entre os dias 21 e 23 de dezembro, assinalando, deste modo, uma quadra tão simbólica para todos os madeirenses e, em particular, a tradição da cidade com as festas nos mercados.

Assim, como complemento ao maior evento do Natal na Região, a Noite do Mercado, comemorada no Mercado dos Lavradores a 23 de dezembro, o Departamento de Economia e Cultura da Câmara Municipal do Funchal entendeu dinamizar este outro importante polo comercial e social da cidade, na freguesia de São Roque. Esta é mais uma iniciativa no sentido de revitalizar o Mercado da Penteada, na sequência do que tem sido feito a nível de recuperação de espaços e de dinamização de eventos ao longo dos últimos anos, pelo atual Executivo camarário, num espaço que estava cada vez mais esquecido.

A animação decorre quarta e quinta-feira, dias 21 e 22 de dezembro, entre as 18h e as 21h30, e depois, na sexta-feira, dia 23, entre as 17h e as 24h.