Fundação Grünenthal abre candidaturas a prémio de 15 mil euros

A Fundação Grünenthal é uma entidade sem fins lucrativos que tem por fim primordial a investigação e a cultura científica na área das ciências médicas, com particular dedicação ao âmbito da dor e respetivo tratamento.

Já estão abertas as candidaturas ao Prémio Grünenthal Dor 2016, um prémio anual que destina-se a galardoar trabalhos em língua portuguesa ou inglesa, da autoria de médicos ou outros profissionais de saúde, sobre temas de investigação básica ou clínica, relacionados com a dor, realizados em Portugal.

