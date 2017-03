“Ponha Portugal no Seu Mapa” promove turismo interno

“Ponha Portugal no Seu Mapa” é o mote para a 2.ª fase da campanha do Turismo de Portugal, a qual decorre de março a julho. A referida campanha visa a promoção do Turismo Interno.

Assim, tendo como objectivo incentivar os portugueses a realizar mini-férias na época baixa, esta campanha pretende mostrar a diversidade da oferta turística nacional através do ponto de vista dos portugueses, que produziram pequenos filmes sobre 16 temas lançados pelo Turismo de Portugal. Estes vídeos contam com a colaboração da voz off do crítico de cinema Mário Augusto.