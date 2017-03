Comissão Europeia destaca medidas de Portugal no setor da energia

Secretário de Estado da Energia, Jorge Seguro Sanches, afirmou que um relatório da Comissão Europeia considerou que todas as medidas adotadas pelo Governo em matéria de energia foram positivas.

«Pela primeira vez, há um relatório da Comissão Europeia sobre energia em Portugal que assume como positivas todas as medidas adotadas no último ano e meio», disse o Secretário de Estado depois de uma conferência sobre energia em Lisboa.

Entre as medidas em causa, Jorge Seguro Sanches destacou a investigação à dupla subsidiação, o não pagamento de subsídios dos consumidores às energias renováveis, os leilões para a garantia de potência e a redução de custos com o sistema de redução voluntária pelo consumidor do seu consumo de eletricidade para um valor inferior ou igual ao da potência residual.

«A diferença é que até hoje sempre que havia relatórios da Comissão Europeia sobre o setor da energia era normalmente para chamar à atenção de que Portugal tinha muitas rendas que precisava cortar. E, pela primeira vez, a Comissão Europeia está a dizer que este é o caminho, que há muito a fazer», acrescentou.

O relatório da Comissão Europeia refere que «Portugal está a tomar medidas para reduzir os custos na produção de eletricidade», salientando porém que «as medidas planeadas abrangem apenas uma fração do total da dívida tarifária».