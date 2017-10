‘Nove em cada 10 jovens que concluíram o programa Estagiar estão a trabalhar

Shares

O Vice-Presidente do Governo revelou que “nove em cada 10 jovens” que concluíram, em agosto, a frequência do estágio através do Estagiar L e T, “estão neste momento a trabalhar”.

“Posso anunciar, com imensa satisfação, que, dos estagiários que concluíram o programa Estagiar L e T em agosto, passado um mês, 90 por cento asseguraram a continuação no mercado de trabalho com um contrato ou com um apoio complementar”, afirmou Sérgio Ávila.

O governante sublinhou que “esta taxa de sucesso logo ao fim do primeiro mês, de 90 por cento, é muito elevada e que demonstra bem a oportunidade que é dada em termos de oportunidade de trabalho”.

Para Sérgio Ávila, esta percentagem demonstra ainda “a oportunidade que é o programa Estagiar”, mas também “a capacitação de que, em conjunto, temos de encontrar soluções para que esses jovens, após a conclusão do estágio, se mantenham no mercado de trabalho”.

“Metade desses jovens continuam com contrato de trabalho, no âmbito do programa que criamos de inserção e integração de estagiários, e 35 por cento asseguraram contratos de trabalho sem qualquer tipo de apoio”, adiantou.

O titular da pasta do Emprego e Qualificação Profissional afirmou que se trata de “um resultado extramente positivo e uma demonstração de sucesso dos nossos programas de apoio ao emprego jovem”.

“No âmbito das medidas de apoio à inserção no mercado de trabalho de jovens, após a conclusão dos seus estudos, o Governo dos Açores tem desenvolvido um conjunto vasto de ações no sentido de assegurar que essa integração no mercado de trabalho se faça com eficácia, com eficiência e com resultados”, frisou Sérgio Ávila.