Funchal continua a ser a terceira cidade mais cara de Portugal

O preço das casas na Região Autónoma da Madeira registou uma subida de 5% durante o quarto trimestre de 2017, situando-se em 1.352 euros/m 2 , a terceira região mais cara do país, segundo o índice de preços do idealista, o marketplace imobiliário de Portugal.

No último trimestro do ano, o Funchal registou um aumento de 5,3%, sendo a terceira cidade mais cara de Portugal, onde o preço do metro quadrado custa 1.641 euros. Em comparação com o resto do país, a habitação registou uma subida similar de 5,5% durante o mesmo período, situando-se em 1.690 euros/m2 Regiões. Todas as regiões assistiram a um aumento de preços em relação ao terceiro trimestre de 2017.

As regiões que apresentaram uma subida mais significativa foram Norte e Lisboa (7,4% e 5,4% respetivamente), seguidas pela Região Autónoma da Madeira com um aumento de 5% e Algarve com uma variação trimestral de 4,5%. As regiões com as menores subidas foram Centro (0,4%) e Alentejo (2,9%).

Lisboa com 2.351 euros/m2 continua a ser a região mais cara, seguida pelo Algarve onde custa 1.724 euros/m2 e Madeira (1.352 euros/m2 ). Do lado oposto da tabela, encontra-se o Centro

(960 euros/m2 ), o Alentejo (1.128 euros/m2 ) e o Norte (1.241 euros/m 2 ), como as regiões mais baratas.

Face ao terceiro trimestre de 2017, todos os distritos analisados viram os preços subirem no quarto trimestre deste ano. Os maiores aumentos aconteceram no Porto (7,8%), Braga (7,5%), Guarda (5,9%) e Lisboa (5,5%). Os preços em Portalegre mantiveram-se estáveis neste trimestre e em Santarém (0,1%) e Viana do Castelo (0,4%) a subida foi pouco significativa.

O ranking dos distritos mais caros é liderado por Lisboa (2.796 euros/m2 ), seguido por Faro (1.724 euros/m2 ) e Madeira (Ilha) (1.353 euros/m2 ). Os preços mais económicos podem encontrar-se na Guarda (684 euros/m2 ), Bragança (685 euros/m2 ) e Portalegre onde custa 687 euros/m2.

Durante o quarto trimestre de 2017, foram 14 as capitais de distrito que viram um aumento nos seus preços. Braga lidera a subida entre as grandes cidades com 8,6%, seguida por Faro (8,5%) e Porto com um aumento de 8,4%. Por outro lado, a cidade de Portalegre assistiu a uma queda de preços de 1,9%, seguida por Leiria e Santarém com uma descida de 0,7% em ambos os casos.

Lisboa continua a ser a capital de distrito onde é mais caro comprar, custando 4.079 euros/m2. Em seguida aparece o Porto (2.256 euros/m 2 ) e Funchal (1.641 euros/m 2 ). Em contrapartida, as capitais com os preços mais económicos são Bragança (660 euros/m 2 ), Portalegre e Guarda (724 euros/m2 em ambos os casos).