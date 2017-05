Aeroporto da Madeira vai realizar Exercício de Emergência à Escala Total

O Aeroporto da Madeira vai realizar no próximo dia 3 de Maio um Exercício de Emergência à Escala Total, o qual deverá ter início pelas 00h30, prolongando-se por um período ainda não definido, mas que não deverá exceder as 6 horas.

Pretende-se com este exercício cumprir com o recomendado pela ICAO (International Civil Aviation Organization), no que respeita à realização de Exercícios (Vertente Safety), avaliar o tempo, coordenação, execução da evacuação e salvamento, efetuado não só pelos meios internos, mas também pelas entidades externas ao Aeroporto, nomeadamente Proteção Civil (Serviço Regional e Municipais do Machico e de Santa Cruz), PSP, GNR, Polícia Judiciária, SEF, Alfândega/Autoridade Tributária, Autoridade Marítima e Polícia Marítima, Comando Operacional da Madeira.

Serão acionados todos os meios de socorro envolvidos no Plano de Emergência do Aeroporto da Madeira, pelo que se assistirá a um elevado movimento de viaturas de socorro e emergência.

Alerta-se, assim, a população para que não fique alarmada com a circulação dos meios envolvidos nesta operação de simulacro.